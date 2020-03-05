Чешский движок для русской машины

Хорошо известный «уазик» чешская фирма из города Пльзень оснастила электрическим мотором и аккумулятором, по выбору, 56 и 90 kWh. Как и положено внедорожнику, сохранен полный привод и понижающая передача.

Более подробно о технических параметрах автомобиля компания не сообщает. Машина не отягощенная вредными эмиссиями могла бы использоваться не только для осуществления поездок на природу, но также служить в качестве транспортного средства там, где невозможно применение машин с двигателями внутреннего сгорания.

Первые машины Spartan, как написано на сайте фирмы, будут предназначены для рынка Великобритании и иных государств с левосторонним движением на дорогах.