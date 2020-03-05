Чешский движок для русской машины

Еще до конца 2020 года чешская компания MW Motors намерена выпустить на дороги, как минимум в Великобритании, электромобиль типа внедорожник – Spartan. Основой для экологически чистого автомобиля стал российский автомобиль УАЗ «Хантер».
Хорошо известный «уазик» чешская фирма из города Пльзень оснастила электрическим мотором и аккумулятором, по выбору, 56 и 90 kWh. Как и положено внедорожнику, сохранен полный привод и понижающая передача.
Более подробно о технических параметрах автомобиля компания не сообщает. Машина не отягощенная вредными эмиссиями могла бы использоваться не только для осуществления поездок на природу, но также служить в качестве транспортного средства там, где невозможно применение машин с двигателями внутреннего сгорания.
Первые машины Spartan, как написано на сайте фирмы, будут предназначены для рынка Великобритании и иных государств с левосторонним движением на дорогах.
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