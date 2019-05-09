Чешский бизнес в Иране: цена санкций

История производства стекла в Светле над Сазавой, где находится основной завод Crystalite Bohemia, насчитывает более 50 лет. В 2009 году компания известного чешского предпринимателя Лубора Цервы выкупила обанкротившееся предприятие и возобновило производство. В 2017 году завод отчитался о максимальной прибыли в своей истории, но уже в апреле 2019 года объявил о сокращении штата сотрудников почти на четверть. Трудности компании связаны с потерей основного экспортного рынка – Ирана – вследствие восстановления санкций.

Напомним, США возобновили действие санкций в отношении Тегерана в мае 2018 года, обвинив его в поддержке терроризма и нарушении «Совместного всеобъемлющего плана действий» – так официально именуется соглашение по ядерной программе Ирана, которое было согласовано и подписано в 2015 году Ираном, США, Францией, Великобританией, Россией, Китаем, Германией и Евросоюзом. Новые ограничения касаются как самого Ирана, так и стран и компаний, торгующих с ним.

После майского объявления американские санкции вернулись в два этапа – первая часть через 90 дней, вторая – через 180 дней. С 5 ноября 2018 года вступили в силу три главных ограничения: фактический запрет на операции в долларах для банков тех стран, которые не будут сокращать закупки иранской нефти; санкции против иранских портов и ключевых отраслей; запрет на все расчеты иностранных банков с иранским ЦБ и запрет на доступ Ирана к валюте, которую он хранит на зарубежных счетах.

Санкционные ограничения

Crystalite Bohemia занимается производством рюмок, стаканов, чашек и декоративного стекла. По словам владельца предприятия, спрос отсутствует, прежде всего, на прессованное декоративное стекло. «Данную продукцию мы поставляли, в основном, за рубеж. Причем Иран был крупнейшим рынком для этого вида товаров», - цитирует Лубора Церву «Чешское Телевидение».

«Первые признаки кризиса мы заметили в прошлом году, когда годовой оборот сократился почти на 5 млн евро. В течение полутора месяцев после возобновления санкций поставки прекратились. Ограничения коснулись не только нас, но и тех чешских компаний, которые реэкспортировали наши товары. Руководство Crystalite Bohemia составило кризисный план, мы предложили нашим иранским партнерам абсолютно новую продукцию, но все окончилось ничем. Ситуация заставила нас пойти на массовые увольнения», - сказал Лубор Церва.

На данный момент в Crystalite Bohemia рассматриваются различные варианты реорганизации производства. Предполагается, что компания откажется от выпуска декоративной продукции и сосредоточится на производстве посуды для питья.

Отметим, что кроме Crystalite Bohemia, Иран играл важнейшую роль в торговой стратегии многих чешских компаний. Местный бизнес всерьез рассчитывал на то, что ему удастся завоевать огромный 80-миллионный рынок Исламской республики и вложил в ее экономику десятки миллионов крон. В частности, фирма Ostroj реализовала крупнейший за последние десять лет чешско-иранский проект по добыче черного угля стоимостью 65 млн евро.

Помимо этого, Bresson Energy договорилась о строительстве мусоросжигательного завода на севере Ирана, Energo-Pro получила заказ на 15 млн евро на поставку двух турбин для гидроэлектростанции «Хода Афарин», велись также переговоры о поставках в Иран грузовиков Tatra, продукции энергетического подразделения Škoda Praha и производителя стекла Preciosa. «Общий объем запланированных и потенциальных поставок оценивался в 50-60 млн евро», - пояснил Филип Тума, глава регионального офиса агентства CzechTrade в Иране.

По мнению Союза промышленности и транспорта ЧР (СПТ), чешским компаниям в нынешней ситуации будет очень трудно удержаться на иранском рынке. «Наши предприниматели вложили значительные средства в возвращение в Иран в начале 2016 года после отмены санкций. Но сейчас они должны были определиться с тем, где собираются работать. Всем компаниям необходим доступ к банковской и финансовой системе США и американской валюте. Поэтому у них нет иного выбора, кроме как подчиниться санкциям», - говорится в ответе СПТ на запрос «Радио Прага».

На защите европейского бизнеса

Вместе с тем, ЕС предпринимает попытки защитить иранские вложения европейских компаний. «Еврокомиссия рассматривает возможность компенсации убытков, которые возникли в результате восстановления антииранских санкций со стороны США, и запрещает европейским компаниям соблюдать данные торговые ограничения», - заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Мира Андреева.

Кроме того, Германия, Франция и Великобритания создали механизм, позволяющий европейским фирмам торговать с Ираном в условиях санкций США. Речь идет о компании INSTEX (Instrument In Support Of Trade Exchanges, Инструмент в поддержку торговых обменов), которая была создана для обеспечения расчетов с Ираном.

Механизм будет действовать следующим образом: Иран поставляет в Европу нефть и другие товары, однако вырученные деньги будут направляться не в иранские банки, а европейским компаниям, которые поставляют в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие. «[Механизм] не изменит ситуацию драматически, но это важный политический сигнал Ирану, что мы настроены на сохранение иранской ядерной сделки, а также Соединенным Штатам, что мы защищаем наши интересы, несмотря на экстерриториальные санкции», - прокомментировал Reuters один из европейских дипломатов на условиях анонимности.

В Союзе промышленности и транспорта ЧР поприветствовали инициативу ЕС, но высказали уверенность, что INSTEX не сможет защитить европейские компании от американских санкций. «Мы рады тому, что в Брюсселе учитывают интересы бизнеса, но эффект от принятых мер будет ограниченным, потому что в услугах INSTEX будут заинтересованы только те фирмы, которые не опасаются закрытия доступа на американский рынок и других ограничительных мер Вашингтона», - полагают в СПТ.

Однако профессор экономики Карлова университета Михал Мейстршик отмечает, что чешский бизнес практически не заметит потери иранского рынка. «В случае с Ираном мы говорим об очень интересном направлении, которое сулило значительную прибыль в будущем. Теперь на нее рассчитывать не стоит. Прежние договоренности потеряли силу», - указал Мейстршик.

В свою очередь, профессор истории Высшей школы экономики Иван Якубец считает, что основными бенефициарами в сложившейся ситуации станут Китай и Россия. «В частности, РФ будет поставлять свою продукцию, в том числе военного характера, в условиях отсутствия конкуренции со стороны европейских и американских компаний. Во многом это стало возможно потому, что Москва вложила не только значительные средства, но и политический капитал в правящий иранский режим, с которым поддерживает тесные взаимоотношения», - указал ученый в беседе с «Радио Прага».