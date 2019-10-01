Чешский бизнес отдает бюрократии девять суток в год

К административной нагрузке фирмы относятся такие вопросы как составление налоговой декларации, учет, связанный с эксплуатацией зарегистрированного на компанию автотранспорта. На это у предприятий уходит в среднем 118 часов. Ведение документов, связанных с НДС, отнимает в год 24 часа. Немало времени занимает и оформление документов сотрудников.

В этом году Либеральный институт в сотрудничестве со словацким агентством INESS в третий раз составил Индекс бюрократизации в сотрудничестве со словацким аналитическим центром INESS. Аналитики сравнивали Чехию, Словакию, Литву и Испанию.

В этом рейтинге положение Чешской Республики выглядит не так катастрофично – она заняла второе место после Словакии, где предприниматель тратит в среднем 221 час в год. На последнем месте оказалась Испания, где бюрократические операции ежегодно поглощают 363 часа.

Облегчить бюрократическую нагрузку могут, прежде всего, современные технологии и компьютерные программы. Как напоминают аналитик Центра экономической и рыночной аналитики Павел Петерка, в этом может помочь привлечение, прежде всего, молодых людей, которые лучше в них ориентируются.

В Чехии действует PES – Правовая электронная система Экономической палаты. Ее президент Владимир Длоуги напоминает, что эта система призвана вовремя оповещать бизнесменов об их обязанностях и сроках подачи документов, а также облегчить ориентирование в законодательстве, поскольку только Закон об индивидуальной предпринимательской деятельности с 2000 года менялся 120 раз. Система PES была введена в действие в мае 2019 года, и регистрация в ней платная.