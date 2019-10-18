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Чешский автопром продолжает расти

Эва Туречкова
18-10-2019
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Объем производства легковых автомобилей в Чехии за три квартала текущего года вырос на 0,7 процента и составил 1,067 миллиона единиц. Экспорт по сравнению с прошлогодними параметрами увеличился на два процента – таким образом, из Чехии был за указанный период времени вывезен 988 171 автомобиль.

Фото: Archiv Škoda AutoФото: Archiv Škoda Auto

Сбыт на домашнем рынке сократился на 2,5 процента и составил 82 106 автомобилей, сообщает Объединение автомобильной промышленности.

Лидером среди производителей остается крупнейший чешский автомобильный завод Škoda (670 156 автомобилей), растущие показатели также у колинского предприятия TPCA (161 953). Hyundai выпустил на 5,4 процента автомобилей меньше чем за указанный период прошлого года (235 тысяч).

Увеличилось количество выпущенных в стране автобусов: по сравнению с данными за 2018 г. - на 11 процентов. Завод Iveco в г. Высоке-Мыто выпустил 3399 автобусов, а SOR – 391 единицу.

Эва Туречкова
18-10-2019
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