Чешский автопром продолжает расти

Сбыт на домашнем рынке сократился на 2,5 процента и составил 82 106 автомобилей, сообщает Объединение автомобильной промышленности.

Лидером среди производителей остается крупнейший чешский автомобильный завод Škoda (670 156 автомобилей), растущие показатели также у колинского предприятия TPCA (161 953). Hyundai выпустил на 5,4 процента автомобилей меньше чем за указанный период прошлого года (235 тысяч).

Увеличилось количество выпущенных в стране автобусов: по сравнению с данными за 2018 г. - на 11 процентов. Завод Iveco в г. Высоке-Мыто выпустил 3399 автобусов, а SOR – 391 единицу.