Чешский автопроизводитель Škoda Auto начал производство модели Karoq в России

Для европейских заказчиков Karoq выпускается непосредственно в Чехии в городах Млада Болеслав и Квасины, готовится также линия в словацкой Братиславе (выпуск с осени 2020 года). Клиенты из Китая обеспечиваются машинами с конвейера в Нинбо (северо-восток китайской провинции Чжэцзян). «Спрос значительно превышает предложение. Благодаря сотрудничеству в рамках заводов концерна Volkswagen, а также договоренности с партнерским заводом GAZ в России, мы можем выпускать SUV Karoq более массово и быстрее удовлетворить спрос заказчиков на эту модель», – заявил СМИ Михаэль Оэльеклаус, член правления компании, отвечающий за производство и логистику.

SUV Karoq в России собирается из узлов, привезенных непосредственно из Чехии. Кроме упомянутой модели Škoda Auto в Нижнем Новгороде также монтирует свои машины моделей Octavia и Kodiaq.