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Чешский автопроизводитель Škoda Auto начал производство модели Karoq в России

Антон Каймаков
13-12-2019
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Чешский производитель Škoda Auto сообщил о начале сборки своего SUV Karoq, продажи которого начались еще в октябре 2017 года, также на конвейере в российском Нижнем Новгороде.

Škoda Karoq, фото: Škoda AutoŠkoda Karoq, фото: Škoda Auto

Для европейских заказчиков Karoq выпускается непосредственно в Чехии в городах Млада Болеслав и Квасины, готовится также линия в словацкой Братиславе (выпуск с осени 2020 года). Клиенты из Китая обеспечиваются машинами с конвейера в Нинбо (северо-восток китайской провинции Чжэцзян). «Спрос значительно превышает предложение. Благодаря сотрудничеству в рамках заводов концерна Volkswagen, а также договоренности с партнерским заводом GAZ в России, мы можем выпускать SUV Karoq более массово и быстрее удовлетворить спрос заказчиков на эту модель», – заявил СМИ Михаэль Оэльеклаус, член правления компании, отвечающий за производство и логистику.

SUV Karoq в России собирается из узлов, привезенных непосредственно из Чехии. Кроме упомянутой модели Škoda Auto в Нижнем Новгороде также монтирует свои машины моделей Octavia и Kodiaq.

Антон Каймаков
13-12-2019
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