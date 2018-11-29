Чешский алгоритм прибыли

Тимур Кашапов
29-11-2018
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Gauss Algorithmic проанализирует данные второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse. Услугами чешской компании ранее воспользовались также австрийский Raiffeisen Bank International и словацкая Tatrabanka.

Фото: ColossusCloud, PixabayФото: ColossusCloud, Pixabay

Договор, подробности которого не разглашаются, чешский финтех-стартап и Credit Suisse заключили в рамках акселерационной программы Kickstart в Цюрихе. В ней приняли участие более 900 стартапов.

Credit Suisse был заинтересован, прежде всего, в технологиях в сфере так называемых больших данных (big data) и искусственного интеллекта. Gauss Algorithmic, в свою очередь, занимается именно разработкой продуктов в области кибербезопасности, поведенческого анализа, цифрового маркетинга и других дисциплин, где присутствует искусственный интеллект.

«Их заинтересовало наше решение интеграции внутренних и внешних источников данных и их последующий анализ с использованием искусственного интеллекта», - отметил специалист Gauss Algorithmic в области big data Джонсон Дарква. «Решение Credit Suisse о сотрудничестве мы воспринимаем, как признание нашего опыта и достигнутых результатов», - подчеркнул Ян Янча, директор и основатель Gauss Algorithmic.

Помимо чешской фирмы, Credit Suisse выбрал еще четыре стартапа для сотрудничества – это швейцарский Aalto, шведский Asteria и два немецких стартапа Yukka Lab и Reportix. Всего в Цюрихе было заключено 35 соглашений и договоров о сотрудничестве между передовыми фирмами из различных отраслей народного хозяйства и начинающими инновационными компаниями.

Тимур Кашапов
29-11-2018
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