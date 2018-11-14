Чешский аграрный комплекс все больше зависим от экспорта

Министерство сельского хозяйства сообщило о росте дефицита аграрной торговли на 27%, который в третьем квартале 2018 г. составил 28,4 миллиарда крон. Снижение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции составило 7,2%. Сократились и объемы импортированных товаров, потеряв 2,6% от общего количества закупок. Ожидается, что до конца нынешнего года общая сумма дефицита сальдо увеличится до 35 миллиардов крон (1,34 млрд евро), а возможно и превысит данную цифру.
Представитель Сельскохозяйственного союза ЧР Владимир Пиха объяснил данную ситуацию общей зависимостью чешского сельского хозяйства от экспорта продуктов с минимальной добавочной стоимостью. По его словам, причина данного кризиса кроется в неспособности Чехии обрабатывать сырье собственными силами, что напрямую влияет на зависимость экономики от иностранных покупателей. Чехия экспортирует молоко и живой скот с минимальной наценкой, а затем импортирует произведенные из них молочные и мясные продукты по более высокой стоимости. Тем самым затраты уже превышают доходы. По словам Владимира Пихи, более эффективная ориентация чешского потребителя на отечественную продукцию, вкупе с государственной поддержкой фермеров и производителей может способствовать улучшению ситуации.
В список самых экспортируемых чешских сельскохозяйственных товаров входят сигареты, корма для животных, продукты для выпечки, а также несладкая молочная продукция и пищевые продукты. Наиболее импортируемыми товарами являются свинина, выпечка, а также сыры и творог. Самыми крупными экспортерами в Чехию являются Германия (одна пятая всего импорта в ЧР поступает именно оттуда), Польша, Словакия, Италия и Испания. Вне Европейского союза крупнейшими поставщиками числятся Китай, Турция, США, Норвегия и Бразилия.
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