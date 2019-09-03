Чешские вина завоевали «большое золото» крупнейшего международного конкурса Азии

Катерина Айзпурвит
03-09-2019
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Из корейского Тэджона, где прошел конкурс Asia Wine Trophy, чешские виноделы везут на родину стазу три большие золотые медали.

Иллюстративное фото: Free-Photos, Pixabay / CC0Иллюстративное фото: Free-Photos, Pixabay / CC0 Кроме того, впервые в истории один из главных призов крупного международного конкурса достался вину, произведенному в области Литомержице.

Asia Wine Trophy – единственное состязание в Азии, проходящее под патронажем Международной организации вина и вина (OIV). В этом году в нем приняло участие 4000 вин из 33 стран мира. Чехию в Корее представляло 146 видов вина, среди которых самую высокую оценку получило Johann W Pinot Gris 2015 позднего урожая, которое было произведено в Тршебивлице.

«Этот успех тем более замечателен, что это позднее и очень сухое вино с выразительной минеральностью смогло победить в Корее, где любят вина с высоким содержанием сахара. Мастер Мартин Несвадба из Тршебливице тем самым вписал свое имя в золотую книгу чешского виноделия», – подчеркнул Лубош Барта, сотрудник журнала Sommelier, участвовавшего в организации поездки чешских виноделов на конкурс.

конкурс Asia Wine Trophyконкурс Asia Wine Trophy Другие большие золотые медали завоевал рислинг урожая 2015 года из Микулова и «соломенное вино» – Влашский рислинг того же года.

Помимо больших золотых медалей, виноделы Чехии и Моравии получили тридцать золотых и восемь серебряных медалей.

Катерина Айзпурвит
03-09-2019
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