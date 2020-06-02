Чешские ученые нашли новый способ управления микророботами

Роботы величиной с клетку человеческого тела используются, в частности, при разработке новых материалов. О новом методе управления ими сообщил в заявлении для прессы сотрудник Высшей химико-технологической школы в Праге Михал Яновский. В программе также принимали участие сотрудники Института органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики и ученые университета Утрехта.

«Когда вы производите маленького робота, невозможно, чтобы он носил с собой свой источник энергии. Поэтому роботы подключаются дистанционно с помощью пучка света. Внедренные в него частицы золота эффективно его ловят и преобразуют в тепло, которое приводит робота в движение при помощи повторяющихся сокращений его корпуса», – пояснил исследователь Иван Ржегорж.

Хотя использование света как источника движения было известно и ранее, открытием стал новый способ контролирования движения робота. Как сообщают специалисты, микробот ползет по поверхности самым простым из возможных способов – его «тело» сжимается, а потом расправляется.