Архив передач

Чешские ученые нашли новый способ управления микророботами

Катерина Айзпурвит
02-06-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Команда ученых Чехии и Нидерландов нашла новый и менее затратный способ управления движением микророботов, направляемых с помощью света.

Фото: CIIRCФото: CIIRC

Роботы величиной с клетку человеческого тела используются, в частности, при разработке новых материалов. О новом методе управления ими сообщил в заявлении для прессы сотрудник Высшей химико-технологической школы в Праге Михал Яновский. В программе также принимали участие сотрудники Института органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики и ученые университета Утрехта.

«Когда вы производите маленького робота, невозможно, чтобы он носил с собой свой источник энергии. Поэтому роботы подключаются дистанционно с помощью пучка света. Внедренные в него частицы золота эффективно его ловят и преобразуют в тепло, которое приводит робота в движение при помощи повторяющихся сокращений его корпуса», – пояснил исследователь Иван Ржегорж.

Хотя использование света как источника движения было известно и ранее, открытием стал новый способ контролирования движения робота. Как сообщают специалисты, микробот ползет по поверхности самым простым из возможных способов – его «тело» сжимается, а потом расправляется.

Катерина Айзпурвит
02-06-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Archiv CIIRC

ČVUT: 3D-респираторы для детей с тяжелыми заболеваниями

Специалисты Чешского технического университета в Праге и антропологи Университета им. Масарика в Брно взялись за разработку детских респираторов,…
Фото: Petr Kološ, Český rozhlas

Защитные респираторы по чешскому рецепту изготовят на 3D-принтерах

Специалисты Чешского технического университета (ČVUT) в Праге находятся на заключительном этапе разработки программы, которая позволит подключить…
Фото: ČVUT

«Собаку-поводыря скоро заменят умные устройства, но белая трость незрячим людям будет служить еще долго»

Cправляться с повседневными заботами Рахель Скленичковой, молодой чешской незрячей певице, с недавнего времени помогает прикрепленная на…
Далее об этом
Серфинг по Праге
Хиты классической музыки
Вопрос месяца
Карточки QSL