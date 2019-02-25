Чешские туристы заново открывают для себя Грузию

Как отмечают чешские туристы, отдых в Грузии привлекает возможностью недорого провести отпуск, пожить среди нетронутой кавказской природы и увидеть древние памятники этой страны. При этом некоторые труднодоступные районы страны считаются достаточно опасными местами для туристических прогулок.

В кабине канатной дороги Гудаури-Коби говорят по-русски, грузински, польски, французски, английски. Однако в этом многоязыком хоре можно услышать и чехов. «Меня зовут Адам Ондржейиц. Я из Восточной Чехии. Мы приезжаем сюда уже третий год подряд, нам всегда здесь нравилось, поскольку тут не так многолюдно, как в других местах», – объясняет «Чешскому Радио» один из туристов.

«Я здесь впервые и просто в восторге, потому что никогда не была в горах, которые выше, чем в Чехии», – смеется гостья горнолыжного курорта Гудаури. «Меня удивили, прежде всего, цены – здесь они гораздо ниже, чем, например, в Альпах. Грузия мне интересна своей многоликостью – с одной стороны, это бедная страна, однако здесь прекрасные памятники и природа», – делится впечатлениями чешская туристка.

«Мы уже в третий раз приезжаем в эту страну, катаемся на лыжах, а потом путешествуем, в основном между Кутаиси и Тбилиси. Однако обязательно хотим побывать тут и летом. Друзья нам рассказывали, какие здесь прекрасные природные заповедники», – добавляет Адам Ондржейиц.

По словам Адама, в зимний отпуск можно уложиться в 10 тысяч крон (менее 400 евро). «Это все вместе – с дорогой и катанием на лыжах. Это – хорошая цена, поэтому мы сюда ездим», – объясняет он, стоя на площадке перед канатной дорогой, расположенной на высоте 2900 м над уровнем моря.

Андреа Гривалска из Словакии приехала в Грузию на всю зиму, арендовав апартаменты. Туристку привлекает здесь, прежде всего, возможность заниматься таким экстремальным видом спорта как фрирайд. «Кроме того, я могу порекомендовать местные курорты и старый центр Тбилиси. Там огромное количество церквей. Летом – это, конечно, туризм. Здесь есть области, куда достаточно сложно добраться, и дорога туда опасная, однако если преодолеть страх, это того стоит», – советует словачка. Таким местом она считает национальный парк в Тушетии, где ежегодно погибает несколько человек.

Специалисты советуют путешественникам, отправляющимся в подобные районы, регистрироваться в чешской системе МИД «Дрозд», брать с собой радиопередатчики и пользоваться услугами местных проводников.