Чешские телефоны для слабовидящих жителей Африки

Чешская технологическая компания BlindShell, которая производит кнопочные телефоны и приложения для них, предназначенные для слепых и слабовидящих, в 2020 году планирует начать продажу своей продукции в Южной Африке. Однако для начала деятельности им необходимо получить разрешение от телекоммуникационного управления ICASA.
ICASA (Independent Communications Authority of South Africa, Независимое коммуникационное управление Южной Африки) является регулирующим органом южноафриканского правительства, созданным в 2000 году Законом о регулировании телекоммуникаций и радиовещательного сектора в интересах общества. Штаб квартира ICASA находится в Йоханнесбурге, ЮАР.
Для BlindShell это будет второй выход на иностранный рынок за последние полгода: в октябре 2019 года фирма представила свою продукцию на американском рынке. Согласно текущим данным, поставки в США составляют 10% от общего количества продаж. Основные пользователи телефонов BlindShell — слепые и слабовидящие люди, а также пенсионеры.
Мобильные телефоны BlindShell с голосовым вводом продаются в 23 странах и обслуживаются на 19 языках. Телефон может комментировать выбор каждой функции, приложения или установки, устройство полностью управляется голосом. В этом году BlindShell вошла в рейтинг Deloitte Technology Fast 50 CE, в котором представлены самые быстроразвивающиеся технологические компании Центральной Европы. К концу 2019 года годовой рост компании составил 44%.