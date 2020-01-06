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Чешские телефоны для слабовидящих жителей Африки

Ирина Ручкина
06-01-2020
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Чешская технологическая компания BlindShell, которая производит кнопочные телефоны и приложения для них, предназначенные для слепых и слабовидящих, в 2020 году планирует начать продажу своей продукции в Южной Африке. Однако для начала деятельности им необходимо получить разрешение от телекоммуникационного управления ICASA.

Фото: BlindShellФото: BlindShell ICASA (Independent Communications Authority of South Africa, Независимое коммуникационное управление Южной Африки) является регулирующим органом южноафриканского правительства, созданным в 2000 году Законом о регулировании телекоммуникаций и радиовещательного сектора в интересах общества. Штаб квартира ICASA находится в Йоханнесбурге, ЮАР.

Для BlindShell это будет второй выход на иностранный рынок за последние полгода: в октябре 2019 года фирма представила свою продукцию на американском рынке. Согласно текущим данным, поставки в США составляют 10% от общего количества продаж. Основные пользователи телефонов BlindShell — слепые и слабовидящие люди, а также пенсионеры.

Мобильные телефоны BlindShell с голосовым вводом продаются в 23 странах и обслуживаются на 19 языках. Телефон может комментировать выбор каждой функции, приложения или установки, устройство полностью управляется голосом. В этом году BlindShell вошла в рейтинг Deloitte Technology Fast 50 CE, в котором представлены самые быстроразвивающиеся технологические компании Центральной Европы. К концу 2019 года годовой рост компании составил 44%.

Ирина Ручкина
06-01-2020
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