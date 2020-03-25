Чешские СМИ: представители Китая скупали в Чехии медицинский материал

Кабинет министров во главе с премьером Aндреем Бабишем в марте подписали распоряжение о запрете вывоза некоторых медицинских материалов и лекарств. Чехия, также как и другие страны, сталкивается с нехваткой, например, медицинских масок и респираторов.

Представители КНР, пишет Respekt, стремились в первые месяцы нынешнего года, на которые пришелся пик эпидемии COVID-19, организовать закупки медицинских средств, имеющих принципиальное значение в борьбе с новым коронавирусом, в первую очередь повязок, респираторов, защитных костюмов и комбинезонов. В Чехии в то время еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения. Часть материала китайцам удалось вывезти из Чехии. Как сообщает сайт Respekt, в обеспечении закупок для Поднебесной принимала участие китайская диаспора. На данный момент неизвестно, участвовали ли в организации закупок также китайские дипломатические сотрудники, аккредитованные в ЧР.

Посольство КНР якобы экспедировало средства защиты через третьи фирмы

DeníkN и Aktuálně.cz отмечают, что сведения o стремлении китайцев скупать запасы (резервы) медицинских средств индивидуальной защиты BIS передала главе правительства и некоторым министрам. DeníkN со ссылкой на высокопоставленные источники в государственной администрации и правительственных кругах указывает, что, согласно анализу контрразведки, поставку необходимого материала должно было обеспечить Посольство Китая в Праге. Диппредставительство экспедировало средства защиты через третьи фирмы.

В марте закупки уже не осуществлялись

Mинистр внутренних дел Ян Гамачек подтвердил существование соответствующего документа контрразведки в своем микроблоге в Тwitteru. "Говорю совершенно открыто – это сообщение я получил в марте, когда закупки уже не реализовывались, поэтому я отложил документ в сторону", - сообщил глава МВД депутату от TOP 09 Maреку Женишеку в ответ на вопрос, был ли Кабмин осведомлен о закупках китайской стороны.