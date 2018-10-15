Чешские ритейл-парки приобрел инвестор из России

По данным издания, чешские девелоперские компании KPD Group и Exafin заключили сделку на продажу пяти ритейл-парков на общую сумму около миллиарда крон. Четыре объекта приобрели компании Yugra Development и Advance Group, которыми владеет предприниматель из России Володя Элизбарян и члены его семьи.

Элизбарян уже занимался инвестициями на рынке недвижимости Чехии. Так, его холдингу «Югра» принадлежит, помимо прочего, здание в районе Прага-Высочаны, в котором ранее размещалась штаб-квартира Торговой палаты.

После заключения последней сделки компании Элизбаряна приобрела ритейл-парки в районе Рожнов г. Ческе Будеёвице, в Виноржи, в Увалах и комплекс «Стара Плинарна» в г. Колин.

Согласно данным Статрегистра и Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации, Володя Георгиевич Элизбарян выступал учредителем ряда компаний, в том числе в Сочи и Сургуте.

Ритейл-парки сохраняют свою популярность на рынке чешской недвижимости. Благодаря более низким ценам, они обеспечивают получение большей прибыли, чем обычные торговые центры. В отличие от обычных моллов, ритейл-парки организованы не как общий комплекс под одной крышей, а как отдельные магазины, каждый из которых имеет отдельный вход, связанные общим паркингом под открытым небом.

«Интерес инвесторов к покупке ритейл-парков по-прежнему достаточно высок, прежде всего благодаря тому, что это – объект с прозрачной системой управления, обладающий достаточной гибкостью для смены арендаторов в случае их ухода. При этом на рынке все время ощущается недостаток подходящих инвестиционных продуктов, то есть спрос постоянно превышает предложение», – прокомментировал ситуацию в этом сегменте чешского рынка недвижимости глава отдела ритейл-парков консалтинговой компании Cushman & Wakefield Иржи Кристек.