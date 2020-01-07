Чешские поезда довезут пассажиров до польско-белорусской границы

На территории Польши поезда Leo Express в этом случае будут осуществлять остановки в Катовицах, Сосновце, на трех вокзалах Варшавы, а также на станциях Миньск-Мазовецкий и Тересполь (польско-белорусская граница). Поезда чешского частного транспортного предприятия будут перевозить пассажиров по упомянутому маршруту, согласно разрешению, в течение пяти лет. Об этом сообщил портал Onet.pl.

В настоящее время чешский Leo Express уже осуществляет рейсы в польские города Краков и Вроцлав. Ранее фирма также получила разрешение на обслуживание трассы между Прагой и польско-украинской границей. В декабре компанией была подана заявка на осуществление перевозок по польской территории между Краковом и Варшавой.