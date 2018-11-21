Чешские пивоваренные фирмы приближаются к рекорду

За 9 истекших месяцев заграничным клиентам уже было отправлено 4 миллиона гектолитров пива, что в межгодовом сравнении означает рост в объеме 12%. С 2010 года продажа чешского пива была расширена на 43%. Данные опубликовало Чешское статистическое управление. Союз промышленности и транспорта включил чешское пиво в список на соискание титула «Главная промышленная икона», так как пенный солодовый напиток, выпускающийся в стране, в течении уже многих десятилетий остается одним из самых успешных экспортных артиклей, укрепляющих реноме Чешской Республики, как на отечественном рынке, так и за пределами государства.

Самым крупным производителем пива в Чешской Республике является фирма «Plzeňský prazdroj». С 2018 года, после закрытия лицензионного производства в российской Калуге, вся продукция Pilsner Urquell выпускается исключительно на территории родной страны. Самые значительные поставки «Plzeňský prazdroj» осуществляет в Словакию, Германию и Южную Корею. С апреля 2018 года осуществляются поставки в Китай.