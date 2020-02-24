Чешские «пираты» призвали членов Конгресса США проверить продажу CME компании PPF Келлнера

Сенатор от чешской партии «пиратов» Лукаш Вагенкнехт и депутат от этой партии Ян Липавский призвали членов Конгресса США и акционеров вещательного концерна CME (Central European Media Enterprises) заняться расследованием планируемой продажи CME международной инвестиционно-финансовой группе PPF самого богатого гражданина Чехии Петра Келлнера. Представители Пиратской партии опасаются распространения китайской пропаганды в Чехии и в других странах в связи с планируемой сделкой, о чем сообщили в своем пресс-релизе.
В Чехии CME, управляющий ведущими телеканалами в Болгарии, Румынии, Словакии и Словении, приобрел телеканал Nova, информируя об этом осенью на своем официальном сайте 2019 года.
Представители компании CME в октябре 2019 года подписали договор с дочерними фирмами группы PPF, и PPF таким образом станет владельцем концерна. Условием завершения транзакции является получение одобрения со стороны акционеров CME, Европейской комиссии и национальных регуляторов в странах присутствия CME.
«Aквизиция, благодаря которой Петр Келлнер овладел бы этими телевизионными станциями, повысит степень возможного риска распространения китайской пропаганды на территории Чешской Республики и в других странах нашего региона, которые являются членами НАТО и Евросоюза», - сообщил в пресс-релизе сенатор Лукаш Вагенкнехт.
Законодатели от партии «пиратов» обратились с просьбой к своим американским коллегам о выработке позиции по данному вопросу и обсуждении возможных рисков. Они также обращают внимание на якобы имеющее место стремление со стороны субъектов, финансируемых Home Credit, входящей в состав группы PPF, манипулировать академической средой.
Home Credit, в свою очередь, ранее дистанцировался от подобного рода критики, утверждая, что «не заказывал в Чехии каких-либо услуг для продвижения интересов чужого государства».
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