Чешские парашютно-спасательные системы сохранили уже сотни жизней

Когда двое немолодых австрийских пилотов вылетели из Венеции, взяв курс на Зальцбург, то не предполагали, что попадут в такую страшную бурю. Их воздушное судно начало падать в горное ущелье со скоростью 450 км/ч. Примерно в 500 м над землей они вынырнули из облаков и ввели в действие парашютную систему спасения Galaxy GRS...

«Этот парашют был сконструирован в расчете на скорость 350 км/ч, однако они использовали его при скорости, которая была выше на 100 км/ч. Один из пилотов потом подошел к нам на ярмарке во Фридрихсхафене, чтобы поблагодарить и поставить бутылку. Мы хотели одолжить у него парашют, чтобы посмотреть, как он выглядит, однако пилот ответил, что теперь спит на нем и никому не дает», – рассказывает Милан Бабовка, основатель, совладелец и главный конструктор компании Galaxy GRS, расположенной в г. Либерец.

При этом история австрийских пилотов – далеко не единственная. Один из случаев свидетельствует, что чешская парашютная система хорошо себя показала и на малой скорости 90 км/ч. Пилот, перевозивший свою тещу, приземлился настолько удачно, что самолет удалось даже впоследствии починить.

Чешская компания Galaxy GRS – крупный европейский производитель парашютно-спасательных систем для сверхлегких и легких воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов различного типа.

«Наши парашюты спасли уже около 200 человек. Из них 92 использовали баллистическую парашютную систему. У нас уже есть один спасенный пилот в Китае. Мы способны рассчитать и изготовить любую систему спасения и парашют при падении самолета в штопор для любого легкого самолета и дрона весом от двух до 2000 кг», – объясняет Милан Бабовка, который был в Чехии одним из первых, кто начал делать крыло Рогалло.

После того как на воздушные аппараты с крылом Рогалло стали ставить моторы, начали происходить катастрофы и гибнуть люди, а Милан Бабовка изобретал системы спасения. «Доводку монтажа я делал прямо дома», – с улыбкой вспоминает 70-летний предприниматель, владеющий фирмой с годовым оборотом 35 млн крон (1,4 млн евро).

Сегодняшние системы куда более совершенны — они способны спасти дрон, самолет с 5 людьми на борту и даже вертолет. При этом каждый тип воздушного судна требует создание особой конструкции. В последние 10 лет любители авиации, как правило, покупают самолет уже со встроенной парашютной системой. Отдельно приобретают парашюты лишь те, кто строит самолеты самостоятельно или летает на старых моделях.

Фирма Galaxy GRS сотрудничает с компанией Cirrus (США) и Pipistrel Panthera (Словения). Их парашютно-спасательные системы используют в армии не только Чехии, но и Германии, Испании, Индии.