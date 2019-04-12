Чешские нанофильтры очистят воду и вино

Компания Pardam из города Роуднице-над-Лабем сделала ставку на разработку и производство неорганических наноматериалов и не прогадала. В этой области фирма обогнали и отечественных и иностранных конкурентов. Большинство продукции Pardam, партнерами которой являются как мелкие компании, так и международные холдинги, уходит на экспорт.

Успеха на международном рынке компания добилась, прежде всего, благодаря разработке новых материалов и способности применять на производстве результаты, полученные путем лабораторных исследований.

Флагман Pardam – мембраны из нановолокна, применяющиеся для фильтрации жидкостей, которые значительно превосходят аналоги. Для бассейнов компания создала фильтры, которые могут устанавливаться также на джакузи и велнес-оборудование.

«Мы способны проводить фильтрацию гораздо быстрее, наши мембраны можно восстанавливать, что позволяет экономить не только деньги, но и снижает нагрузку на окружающую среду. Наши мембраны не оставляют запаха, фильтрация проходит при низком напоре и, таким образом, обеспечивает продукту более щадящий режим. Кроме того, можно выбирать из нескольких модификаций мембраны – от диска до картуша и свечи», – объясняет директор и один из учредителей компании Ян Бук.

Четыре года назад Pardam и другие фирмы той же направленности учредили Ассоциацию нанопромышленности, занимающуюся популяризацией этого направления т поддержкой продвижения чешской продукции в мире под лозунгом «Чехия – это нано».