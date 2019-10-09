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Чешские матери работают больше других в Европе

Лорета Вашкова
09-10-2019
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Более двух третей чешских матерей с детьми до шести лет хотели бы работать по сокращенному графику. Однако чешский рынок труда способен удовлетворить их спрос лишь в очень ограниченной мере, поэтому многие чешки работают намного больше, чем хотели бы. Единственным государством из стран ОЭСР, где ситуация в этом смысле еще хуже, является Мексика, сообщает автор статьи, опубликованной на днях на сайте Novinky.cz.

Фото: claudioscott / Pixabay, CC0Фото: claudioscott / Pixabay, CC0

По данным опроса Центра исследования труда и социальных дел ЧР, неполный день в Чехии работает лишь треть матерей, тогда как в соседней Австрии в условиях укороченного графика трудится 70% женщин.

Отрыв в сфере частичной занятости

Отставание Чехии за остальными странами Европы, что касается режима неполного рабочего времени, отражают все доступные статистические показатели. Например, возможностью работать по сокращенному графику в Евросоюзе в 2016 году воспользовались около двадцати процентов людей в возрасте от 15 до 64 лет, а в Чехии таковых в той же возрастной категории в указанный период насчитывалось лишь пять процентов. На огромный отрыв в сфере частичной занятости обращает внимание Мария Оуездска, сотрудница Национального центра по вопросам семьи.

Данные в сравнении с зарубежными странами показывают, что чешские матери, воспитывающие детей в возрасте 6-14 лет, работают гораздо больше, чем матери в преобладающем большинстве стран, входящих в ОЭСР. Хуже дела обстоят разве что в Мексике, сообщила М. Оуездска.

«По уровню занятости на рынке труда матери в Чехии с легкостью опережают матерей в США, Швейцарии и Великобритании. Однако радости от этого они не испытывают, так как остро ощущают нехватку свободного времени, что также связано с возможностями развития детей и психологическим климатон семьи», отмечают психологи.

Лорета Вашкова
09-10-2019
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