Чешские матери работают больше других в Европе

По данным опроса Центра исследования труда и социальных дел ЧР, неполный день в Чехии работает лишь треть матерей, тогда как в соседней Австрии в условиях укороченного графика трудится 70% женщин.

Отрыв в сфере частичной занятости

Отставание Чехии за остальными странами Европы, что касается режима неполного рабочего времени, отражают все доступные статистические показатели. Например, возможностью работать по сокращенному графику в Евросоюзе в 2016 году воспользовались около двадцати процентов людей в возрасте от 15 до 64 лет, а в Чехии таковых в той же возрастной категории в указанный период насчитывалось лишь пять процентов. На огромный отрыв в сфере частичной занятости обращает внимание Мария Оуездска, сотрудница Национального центра по вопросам семьи.

Данные в сравнении с зарубежными странами показывают, что чешские матери, воспитывающие детей в возрасте 6-14 лет, работают гораздо больше, чем матери в преобладающем большинстве стран, входящих в ОЭСР. Хуже дела обстоят разве что в Мексике, сообщила М. Оуездска.

«По уровню занятости на рынке труда матери в Чехии с легкостью опережают матерей в США, Швейцарии и Великобритании. Однако радости от этого они не испытывают, так как остро ощущают нехватку свободного времени, что также связано с возможностями развития детей и психологическим климатон семьи», отмечают психологи.