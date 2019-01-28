Чешские локомотивы для Словении

Антон Каймаков
28-01-2019
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Чешский производитель CZ Loko станет поставщиком маневровых локомотивов для словенской компании «Slovenske železnice».

Фото: CZ LOKOФото: CZ LOKO

Согласно условиям выигранного тендера, покупателю будут поставлены 4 локомотива модели EffiShunter 1000, которые должны эксплуатироваться в портовом городе Копер. Сумма заключенного со словенской стороной контракта составляет 7,46 миллиона евро (191 миллион чешских крон). Чуть ранее фирма CZ Loko с той же моделью локомотивов преуспела в Италии.

В 2018 году компания CZ Loko, чья штаб-квартира находится в городе Ческе Будейовице, поставила своим заказчикам 80 локомотивов. Три четверти своих доходов фирмы получила благодаря выполнению заказов заграничных клиентов. Железнодорожные маневровые тягачи CZ Loko работают, например, в Латвии и Болгарии. В Чехии свои локомотивы фирма продала компаниям – «Škoda Auto» и «Třinecké železárny».

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