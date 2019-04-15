Чешские компании покидают офшорные зоны

Антон Каймаков
15-04-2019
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Консультационная компания Bisnode опубликовала информацию, свидетельствующую об ускорении процесса вывода чешских фирм из офшорных зон.

Фото: Архив Чешского радио - Радио ПрагаФото: Архив Чешского радио - Радио Прага За первые три месяца 2019 года общее количество чешских компаний, зарегистрированных в странах, величаемых специалистами «налоговым раем», сократилось на 259. Скорость оттока в четыре раза превышает показатели 2018, 2017 и 2016 годов. В настоящее время в офшорных зонах зарегистрировано 12 546 чешских фирм. Процесс сокращения начался в 2015 году. Идет ли речь о новом тренде или же об одноразовом колебании, по мнению аналитика Bisnode Петры Штепановой, говорить еще рано.

Общая сумма уставных капиталов чешских компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, составляет на сегодняшний день 323,4 миллиарда крон (12,5 миллиардов евро). К концу 2018 года она сократилась на 3,2 миллиарда (123 миллиона евро). В «налоговом раю» зарегистрировано 2,52% чешских компаний.

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