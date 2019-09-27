Чешские и американские специалисты будут сотрудничать при разработке небольших модульных ядерных реакторов

Кроме обмена информацией технического характера и результатами проводимых разработок, предполагается также совместное изучение возможностей применения малых модульных реакторов на территории Чешской Республики, а также всей Европы.

Упоминаемый вид реакторов чешский премьер Андрей Бабиш считает «оптимальным решением в сфере строительства в Чехии новых ядерных блоков».

Энергетический гигант ČEZ уже длительное время ведет работу в сфере разработок модульных реакторов посредством своей дочерней компании ÚJV Řež. В планах фирмы серийное производство малых модульных реакторов, которые могли бы устанавливаться непосредственно на территории производственных комплексов.