Чешские и американские специалисты будут сотрудничать при разработке небольших модульных ядерных реакторов

Антон Каймаков
27-09-2019
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Чешский энергетический гигант ČEZ подписал соглашение о взаимопонимании с американской фирмой NuScale. Компании намерены сотрудничать в области разработки малых модульных ядерных реакторов. Информацию СМИ предоставил пресс-секретарь чешской фирмы Ладислав Кржиж.

Фото: NuScaleФото: NuScale

Кроме обмена информацией технического характера и результатами проводимых разработок, предполагается также совместное изучение возможностей применения малых модульных реакторов на территории Чешской Республики, а также всей Европы.

Упоминаемый вид реакторов чешский премьер Андрей Бабиш считает «оптимальным решением в сфере строительства в Чехии новых ядерных блоков».

Энергетический гигант ČEZ уже длительное время ведет работу в сфере разработок модульных реакторов посредством своей дочерней компании ÚJV Řež. В планах фирмы серийное производство малых модульных реакторов, которые могли бы устанавливаться непосредственно на территории производственных комплексов.

Антон Каймаков
27-09-2019
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