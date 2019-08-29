Чешские «глаза» китайского «золотого феникса»

Тимур Кашапов
29-08-2019
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30 сентября на юге Пекина будет сдан в эксплуатацию крупнейший в мире аэропорт Дасин. В реализации проекта приняла участие чешская компания ERA, которая отвечала за поставку системы радиолокации. Аналогичное оборудование ERA поставила в Китай накануне Олимпийских игр 2008 года.

Визуализация аэропорта Дасин, фото: N509FZ, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Визуализация аэропорта Дасин, фото: N509FZ, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Предлагаемый продукт NEO состоит из 47 станций и является четвертым поколением проверенной и сертифицированной мультисенсорной системы наблюдения, данные которой используются авиадиспетчерами и которая успешно работает в 62 странах. ERA располагает китайской сертификацией на данное оборудование.

«Данный проект – огромный успех для ERA, так как нам удалось доказать эффективность предлагаемого оборудования и за последние 10 лет утвердиться в статусе поставщика надежных технологий. Китай является нашим основным клиентом, а лично для меня китайские контракты являются важнейшими вехами карьеры. Именно мне удалось продать первую радиолокационную систему накануне ОИ, а в 2017-м я вернулся, чтобы подписать еще более значительный контракт в качестве генерального директора», - отметил глава ERA Виктор Сотона.

Аэропорт Дасин, фото: N509FZ, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Аэропорт Дасин, фото: N509FZ, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Компания ERA, штаб-квартира которой находится в городе Пардубице, занимается выпуском пассивных радаров. С 2011 года она входит в группу Omnipol. В 2017 году финансовый оборот ERA составил порядка 1 млрд крон (более 37 млн евро).

Новый пекинский аэропорт состоит из одного терминала в виде «золотого феникса», его площадь – миллион квадратных метров. Площадь стальной крыши равна 25 стандартным футбольным полям. Предусмотрены четыре взлетно-посадочные полосы. В год аэропорт сможет принимать до 620 тыс. рейсов. На его строительство было потрачено около 60 млрд долларов.

Тимур Кашапов
29-08-2019
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