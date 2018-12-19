Чешские производители фруктов не получат компенсаций в связи с засухой

Производители фруктов обвиняют Министерство сельского хозяйства в непоследовательности и не приемлют такой постановки вопроса, полагая, что имеют такое же право на компенсации, как овощеводы и фермеры, выращивающие зерновые, мак и другие сельскохозяйственные культуры.

Больше всех пострадали семейные фирмы

Из-из ущерба, нанесенного засухой, больше всех пострадали прежде всего специализированные семейные фирмы, у которых не было других доходов, кроме средств от продажи данной продукции. «Таким компаниям государство могло бы помочь, чтобы они остались на плаву. У некоторых производителей фруктов доходы сократились на 30-50 %», – полагает председатель Союза фруктоводства Чешской Республики Maртин Людвик.

Совокупный урожай яблок в 2018 г, как предполагается, составит около 160 тысяч тонн, что является средним показателем по отрасли в последние пять лет.

Проблемой, тем не менее, является то, что яблоки уродились гораздо мельче, чем в предыдущие годы. В то время как в годы, не подверженные засухе, на промышленную переработку в Чехии идет треть всего урожая, в нынешнем году на переработку было отправлено две трети яблок. Часть их осталась на деревьях, так как собирать их было бесполезно.

Вдобавок цены выкупа промышленных яблок упали до одной кроны за килограмм. Причиной тому является перевес предложения над спросом, так как во всей Центральной Европе яблоки уродились мельче обычного, пояснили специалисты. Засуха в этом году отрицательно повлияла и на качество черешни, смородины, клубники и груш.

