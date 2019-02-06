Чешские фирмы в 2018 г. покупали прежде всего украинцы, словаки и румыны

Лорета Вашкова
06-02-2019
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Почти 3,5 изначально чешских компаний перешли в руки иностранцев. По данным консалтингового общества Bisnode, среди новых владельцев таких фирм превалируют украинцы. Они, таким образом, впервые с 2014 года опередили словаков, которые оказались на втором месте. В прошедшем ходу чешские предприниматели в свое очередь зачастую покупали зарубежные фирмы.

Фото: GotCredit, Flickr, CC BY 2.0Фото: GotCredit, Flickr, CC BY 2.0

Интерес к фирмам в первой фазе развития

Украинцы в прошлом году стали владельцами в общей сложности 776 чешских компаний, что составляет 22,28 % от общего числа отечественных фирм. Это примерно на 200 компаний больше, чем в 2017 году. Как сообщила аналитик Bisnode Петра Штепанова, чаще всего речь шла о бизнесе, основанном прежним владельцем с целью дальнейшей его продажи либо о фирме в ранней стадии развития. Данная стратегия, по словам Штепановой, «является самым скорым и простым способом начать предпринимательство в течение 24 часов».

Граждане Словакии в прошлом году приобрели 674 чешских фирм. Активными на данном рынке оказались и румынские предприниматели, купившие в 2018 году 194 чешских общества с ограниченной ответственностью.

За румынами по числу приобретений фирм следуют россияне и венгры (183 фирм), затем с некоторым отрывом поляки, в собственость которых перешли 179 ООО.

Согласно данным агенства Bisnode, основной капитал чешских фирм, перешедших в руки иностранных владельцев, достиг почти 4,5 миллиардов крон, что в пересчете составляет 175,7 млн евро.

Чехи входят во вкус приобретения иностранных фирм

Чешские инвесторы также все чаще ищут свой шанс за рубежом. Только за первое полугодие 2018 года, как следует из анализа консалтингового общества EY, чехи приобрели 167 иностранных фирм. В настоящее время чешские бизнесмены принадлежат к числу наиболее активных инвесторов Центральной и Восточной Европы.

Лорета Вашкова
06-02-2019
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