Чешские фирмы производят дезинфицирующие средства по рецептурам ВОЗ

Anti-COVID - в экстренном режиме без лишних проволочек

Чешским фирмам, к примеру, уже разрешено производить антисептик для рук по рецептурам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которые будут продаваться в стране под названием Anti-COVID. Производить средства будут, помимо прочих, такие фирмы как Zenit, Ing. Petr Švec – Penta, Pragochema, ČEPRO, Enaspol, DF Partner, FARMAK, RINA, Druchema, Ethanol Energy, PREOL и AVEFLOR. Это удалось благодаря оперативной выдаче Министерством здравоохранения ЧР разрешения на производство данных средств на основе рецептур ВОЗ в экстренном режиме.

Временное ограничение на пользование специальным правом

Производство, состав и объем поставок на рынок антисептика Anti-COVID, согласно решению Минздрава, будет последовательно контролировать и вести их учет Mинистерство промышленности и торговли. Данные субъекты будут наделены специальным правом, предусматривающим лишь временное ограничение на его пользование в зависимости от развития ситуации.

Представители Минпрома осознают, что дезинфицирующие средства для рук жизненно необходимы не только медицинским учреждениям, но также остальным организациям, фирмам и магазинам, поэтому был подготовлен расширенный список производителей. Он будет актуализироваться по мере необходимости.

Заявки на поставки кожных децинфицирующих препаратов можно направлять непосредственно фирмам, приведенным на сайте Министерства промышленности и торговли Чехии.