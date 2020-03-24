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Чешские фирмы производят дезинфицирующие средства по рецептурам ВОЗ

Лорета Вашкова
24-03-2020
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Вследствие пандемии коронавируса нового типа на рынке в настоящее время наблюдается острый дефицит децинфицирующих средств. Как информирует Объединение водопроводных и канализационных устройств и сооружений Чешской Республики (SOVAK ČR), Mинистерство промышленности и торговли в сотрудничестве с другими ведомствами ведет активный поиск способов решения вопроса и предлагает следующий сценарий.

Фото: KlausHausmann / Pixabay CC0Фото: KlausHausmann / Pixabay CC0

Anti-COVID - в экстренном режиме без лишних проволочек

Чешским фирмам, к примеру, уже разрешено производить антисептик для рук по рецептурам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которые будут продаваться в стране под названием Anti-COVID. Производить средства будут, помимо прочих, такие фирмы как Zenit, Ing. Petr Švec – Penta, Pragochema, ČEPRO, Enaspol, DF Partner, FARMAK, RINA, Druchema, Ethanol Energy, PREOL и AVEFLOR. Это удалось благодаря оперативной выдаче Министерством здравоохранения ЧР разрешения на производство данных средств на основе рецептур ВОЗ в экстренном режиме.

Временное ограничение на пользование специальным правом

Foto: Kreuz_und_Quer / Pixabay CC0Foto: Kreuz_und_Quer / Pixabay CC0 Производство, состав и объем поставок на рынок антисептика Anti-COVID, согласно решению Минздрава, будет последовательно контролировать и вести их учет Mинистерство промышленности и торговли. Данные субъекты будут наделены специальным правом, предусматривающим лишь временное ограничение на его пользование в зависимости от развития ситуации.

Представители Минпрома осознают, что дезинфицирующие средства для рук жизненно необходимы не только медицинским учреждениям, но также остальным организациям, фирмам и магазинам, поэтому был подготовлен расширенный список производителей. Он будет актуализироваться по мере необходимости.

Заявки на поставки кожных децинфицирующих препаратов можно направлять непосредственно фирмам, приведенным на сайте Министерства промышленности и торговли Чехии.

Лорета Вашкова
24-03-2020
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