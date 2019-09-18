Чешские дроны присмотрят за российскими нефтепроводами

Как сообщает дочерняя компания Primoco UAV Defence, работающая в Радотине под Прагой, попасть на российский рынок было непростой задачей, поскольку поставки БПЛА, в том числе для гражданских целей, строго регламентированы. Перед тем как заключить контракт с иностранным предприятием, фирма должна получить несколько разрешений, в том числе со стороны спецслужб, МВД, военных структур и МИД, сообщает газета «Лидове новины». Каждая из этих организаций может наложить вето на подобную поставку.

С начала 2020 года чешские дроны приступят к мониторингу в небе России. «Если вам нужно пролететь тысячи километров, чтобы проверить какой-либо участок трубопровода, нет смысла посылать туда целый вертолет, когда у вас имеется такой профессиональный прибор», – сообщил в интервью изданию «Лидове новины» гендиректор Primoco Ладислав Семетковский.

Компания получила разрешение на торговлю стратегическим и военным оборудованием. Помимо контроля нефтепроводов, ее беспилотники будут использоваться как учебные цели для военных самолетов. Primoco рассматривает в качестве основных направлений поставок рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Также чешский производитель предложил свои беспилотники Мальте для мониторинга территориальных вод острова. «Таких фирм как наша — примерно десять в мире. Это Израиль, Америка и пара в Европе», – сообщает Ладислав Семетковский.

Благодаря полученной лицензии, чешские БПЛА будут служить «живыми целями» для отработки отражения атак дронов, которые в последнее время происходят все чаще. Последнее нападение, вызвавшее огромные разрушения и пожары, было совершено на нефтеперерабатывающие предприятия в Саудовской Аравии в ночь на 15 сентября.

«Еще год назад об этом говорили как о фантастике, сейчас это, увы, реальность», – подчеркивает гендиректор Primoco. Интерес к учебным дронам как к летающим целям, которые могут поставляться в виде «облегченных» и, соответственно, более дешевых моделей, проявила Чешская армия.