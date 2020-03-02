Чешские церкви пошли в бизнес

В 2030 году чешское государство завершает выплату церквям компенсаций за национализированное имущество, куда входит стоимость объектов недвижимости, которые по тем или иным причинам не могут быть возвращены в рамках реституции, и упущенная прибыль.

Поскольку выплаты составляют значительную долю финансирования церкви, религиозные организации активно ищут другие источники дохода, чтобы восполнить будущее прекращение поступления средств.

«Появляются не только мелкие предприятия, такие как кафе и пивоварни, но и крупные инвестиционные проекты», – сообщил «Чешскому Радио» генеральный секретарь епископской конференции Станислав Пршибыл. «Среди них присутствуют девелоперские проекты, такие как долевое участие в предприятии. Градецко-Краловске епископство подключилось к такому проекту в пражском районе Карлин. Также в планах участие в жилищном строительстве, гостиничном бизнесе – под Прагой есть отель, которым владеет Пражское архиепископство», – сообщил генеральный секретарь.

Чешская католическая церковь получила от государства в качестве компенсации за невозвращенное имущество 130 000 гектаров леса, которыми распоряжается самостоятельно. Евангелическая церковь чешских братьев, которая также получила участки леса, напротив, не ведет там никакого бизнеса – по большей части она их распродала или сдала в аренду.

Орден Мальтийских рыцарей получил в рамках реституции дорогостоящие исторические объекты недвижимости в центре Праги, в реконструкцию которых уже вложил уже более ста двадцати миллионов крон. В сумму не менее 50 миллионов обошлась реконструкция дворца Конвента, входящего в комплекс штаб-квартиры ордена на острове Кампа. Помещение орден сдает в аренду под гостиницу и ресторан.