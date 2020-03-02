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Чешские церкви пошли в бизнес

Катерина Айзпурвит
02-03-2020
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Религиозные организации Чехии все чаще используют недвижимость, полученную по реституции, для ведения предпринимательской деятельности и других инвестиций, сообщает «Чешское Радио». Таким образом церкви готовятся к прекращению через десять лет получения от государства компенсаций за национализированное ранее имущество. Появление подобной тенденции подтверждает и Чешская епископская конференция – именно католическая церковь, которую она представляет, получила наибольшую долю возвращенного имущества (80%).

генеральный секретарь епископской конференции Станислав Пршибыл, фото: Войтех Гавлик, Архив Чешского Радиогенеральный секретарь епископской конференции Станислав Пршибыл, фото: Войтех Гавлик, Архив Чешского Радио В 2030 году чешское государство завершает выплату церквям компенсаций за национализированное имущество, куда входит стоимость объектов недвижимости, которые по тем или иным причинам не могут быть возвращены в рамках реституции, и упущенная прибыль.

Поскольку выплаты составляют значительную долю финансирования церкви, религиозные организации активно ищут другие источники дохода, чтобы восполнить будущее прекращение поступления средств.

«Появляются не только мелкие предприятия, такие как кафе и пивоварни, но и крупные инвестиционные проекты», – сообщил «Чешскому Радио» генеральный секретарь епископской конференции Станислав Пршибыл. «Среди них присутствуют девелоперские проекты, такие как долевое участие в предприятии. Градецко-Краловске епископство подключилось к такому проекту в пражском районе Карлин. Также в планах участие в жилищном строительстве, гостиничном бизнесе – под Прагой есть отель, которым владеет Пражское архиепископство», – сообщил генеральный секретарь.

Конвент Ордена Мальтийских рыцарей, Прага, фото: Tilman2007, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0Конвент Ордена Мальтийских рыцарей, Прага, фото: Tilman2007, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 Чешская католическая церковь получила от государства в качестве компенсации за невозвращенное имущество 130 000 гектаров леса, которыми распоряжается самостоятельно. Евангелическая церковь чешских братьев, которая также получила участки леса, напротив, не ведет там никакого бизнеса – по большей части она их распродала или сдала в аренду.

Орден Мальтийских рыцарей получил в рамках реституции дорогостоящие исторические объекты недвижимости в центре Праги, в реконструкцию которых уже вложил уже более ста двадцати миллионов крон. В сумму не менее 50 миллионов обошлась реконструкция дворца Конвента, входящего в комплекс штаб-квартиры ордена на острове Кампа. Помещение орден сдает в аренду под гостиницу и ресторан.

Катерина Айзпурвит
02-03-2020
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