Архив передач

Чешские бесшовные трубы из Остравы знает Европа, Азия, Америка и Африка

Антон Каймаков
19-11-2019
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Вся Европа, ряд штатов США, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Алжир и еще ряд стран мира находятся в списке направлений, куда чешская компания Liberty Ostrava из промышленного города Острава поставляет свои бесшовные трубы, используемые в нефтяной промышленности. Свою продукцию фирма выпускает уже в течение 70 лет.

Фото: Liberty OstravaФото: Liberty Ostrava

С момента открытия цеха по производству бесшовных труб Liberty Ostrava, ныне входящей в состав Liberty Steel, было выпущено почти 16 миллионов тонн труб, общая длина которых составляет 624 тысячи километров. Как подчеркивает Мартин Клоско, директор цеха по производству бесшовных труб, выпущенными трубами можно было бы обмотать вдоль экватора земной шар более пятнадцати раз.

Уже в 1957 году фирма получила право обозначать свою продукцию клеймом Американского института нефти – API.

В настоящее время в Liberty Ostrava трудоустроено 950 работников. На отечественный рынок компания поставляет лишь 15% продукции, все остальное отправляется на экспорт.

Антон Каймаков
19-11-2019
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