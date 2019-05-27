Чешские банки стабильны, но центральный банк увеличивает антициклическую надбавку

Антон Каймаков
27-05-2019
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С июля 2020 года все чешские банки увеличат свои отчисления в специальный защитный фонд рынка кредитов, служащий для повышения устойчивости банковской системы страны.

Фото: Marco Verch, Flickr, CC BY 2.0Фото: Marco Verch, Flickr, CC BY 2.0

Так называемая антициклическая надбавка с середины грядущего года будет составлять 2%. Норматив действителен для всех банков, кредитных компаний и торговцев ценными бумагами. Чешский национальный банк пересматривает упомянутый параметр каждый квартал с датой внедрения в действие через год. Последний раз центральный банк увеличивал антициклическую надбавку в ноябре 2018 года. Она составляет 1,75% и будет применяться с 1 января 2020 года. В настоящее время действует ставка на уровне 1,25%, а с июля увеличится до 1,5%.

Одновременно ЧНБ заявил о стабильном состоянии чешского банковского сектора и его высокой актуальной устойчивости на случай возникновения шоковых ситуаций. В условиях стабильности и процветания банки обязаны накапливать резервы, которыми можно будет воспользоваться в момент ослабления.

Антон Каймаков
27-05-2019
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