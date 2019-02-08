Чешские банки получили рекордную прибыль за год

Положительные результаты обусловлены подъемом экономики, которая нуждается в коммерческих и ипотечных кредитах, а также ростом ключевых ставок ЧНБ, считают эксперты. Рекордным оказался год для UniCredit, который заработал более девяти миллиардов крон, далее для Moneta Money Bank, a также Airbank и Fio Banka.

Некоторые крупные игроки на рынке, например, Česká spořitelna a.s. и ČSOB пока данные за прошлый год не обнародовали.

«ЧНБ значительно поднял ставки, то есть деньги подорожали и для самих банков», - сообщил экономист Czech Fund Лукаш Кованда. Подорожали также коммерческие кредиты, практически на 40 процентов. Объем ипотечного кредитования остался по сравнению с 2017 г на прежнем уровне, однако процентные ставки по ипотеке увеличились с 2,28 до 2,91 процента.