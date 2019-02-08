Чешские банки получили рекордную прибыль за год

Прошлый год оказался рекордным для чешских банковских домов. Согласно данным, опубликованным Чешским национальным банком (ЧНБ), общая прибыль всех финансовых учреждений страны за 2018 г. составила 81 миллиардов крон (3,24 млрд евро), то есть на 10 миллиардов крон больше, чем годом ранее.
Положительные результаты обусловлены подъемом экономики, которая нуждается в коммерческих и ипотечных кредитах, а также ростом ключевых ставок ЧНБ, считают эксперты. Рекордным оказался год для UniCredit, который заработал более девяти миллиардов крон, далее для Moneta Money Bank, a также Airbank и Fio Banka.
Некоторые крупные игроки на рынке, например, Česká spořitelna a.s. и ČSOB пока данные за прошлый год не обнародовали.
«ЧНБ значительно поднял ставки, то есть деньги подорожали и для самих банков», - сообщил экономист Czech Fund Лукаш Кованда. Подорожали также коммерческие кредиты, практически на 40 процентов. Объем ипотечного кредитования остался по сравнению с 2017 г на прежнем уровне, однако процентные ставки по ипотеке увеличились с 2,28 до 2,91 процента.
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