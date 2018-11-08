Чешские автобусы на Берегу Слоновой Кости

В Африку будут поставлены, в основном, автобусы Iveco Crossway Low Entry, отличительной чертой которых является низкий уровень выбросов СО2 и бесшумность. Партнеры Iveco в Кот-д'Ивуар также получат 50 автобусов класса люкс Iveco Crealis низкопольной конфигурации, которая обеспечивает комфортный доступ в салон пассажирам с ограниченными возможностями, и обладающие ультрасовременным и хорошо освещенным интерьером благодаря большим окнам и светодиодным фонарям.

Автобусы, собранные в городе Высоке Мыто, поступят в распоряжение компании SOTRA, который является оператором системы общественного транспорта в столице страны Абиджане. Поставки чешских автобусов позволят почти в два раза увеличить автобусный парк SOTRA.

«Это первые поставки наших автобусов на сжиженном газе на африканский континент. Мы рады, что правительство Кот-д'Ивуара выбрало именно этот вариант и считает природный газ подходящим и доступным решением. Мы надеемся, что это станет прецедентом, и все больше стран Западной Африки будут отдавать предпочтение именно нашим автобусам», - сказал Сильвен Блез, вице-президент Iveco, отвечающий за бренд Iveco Bus.