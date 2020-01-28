Чешские автобусы Iveco служат пассажирам во Франции, Италии и Германии

Наибольшим спросом у заказчиков пользуется модель пригородного автобуса Crossway. За 12 лет выпуска клиентам было отправлено 40 автобусов упомянутой модели Iveco.

На чешском производственном рынке Iveco охватывает 52% междугороднего автобусного сегмента, а в соседней Словакии 44,5%. 93% собранных в Високом–Мито автобусов отправляется на экспорт, главным образом во Францию, Италию и Германию.

В настоящее время в основном штате компании 3900 сотрудников, а у субподрядчиков выполнением заказов Iveco Bus ( до 2013 года – Iveco Czech Republic) занято еще 1700 человек.