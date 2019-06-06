Чешская ТВ-платформа в Гондурасе

Тимур Кашапов
06-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Крупнейший оператор цифрового телевидения Гондураса компания Cable Color приобретет платформу, разработанную чешской фирмой moTV, которая обеспечит местное население доступом к IPTV и OTT. Приложение позволит клиентам Cable Color c комфортом пользоваться всеми услугами цифрового телевидения: просмотр телеканалов с интерактивными возможностями, отложенный просмотр телепередач, электронная программа передач, видео по запросу и многое другое на компьютерах, планшетах, мобильных телефонах и «умных» телевизорах.

Фото: StockSnap Pixabay/CC0Фото: StockSnap Pixabay/CC0

IPTV является набором закрытых проприетарных теле-систем, которые используются операторами кабельных сетей, доставляющими видео с помощью защищенных IP-каналов. Потребительская модель и модель вещания в OTT существенно отличается: она открыта для любого субъекта-держателя прав, так как основана на существующей в сети модели, то есть издателем может стать как традиционная теле- или кинокомпания, так и любитель.

«Индустрия цифровых развлечений стремительно развивается, и потребители ищут привлекательные способы воспользоваться ее преимуществами с помощью оборудования, встроенного в современные устройства», - сказал Массон Алдана, главный операционный директор Cable Сolor, и добавил, что решения moTV «обеспечивают многоэкранный рабочий процесс и позволяют повысить доступность услуг оператора».

Гондурас стал первой страной Центральной Америки, на рынок которой вышла чешская фирма. В настоящее время рассматривается вопрос дальнейшей экспансии в другие государства региона.

«Мы всегда рады работать с компанией, которые работают на перспективу. Мы приняли вызов и предоставили гибридное решение на основе ATV-бокса, которое является инновационным для отрасли», - объяснил Радим Беневски, директор по продажам moTV. «У Cable Color теперь есть система, которая позволит им расширяться и расти быстрее, чем раньше, предоставляя услуги своим клиентам следующего поколения», - отметил он.

Тимур Кашапов
06-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему

Пресса

В последнее время газеты пугают последствиями финансового кризиса. Одни издания утверждают, что чехам особенно бояться нечего, другие…

Пресса

В Чехии впервые был отключен датчик аналоговых телевизионных сигналов. Произошло это в полночь с пятницы на субботу в городе Домажлице…

С переходом на «цифру» в Чехии может появиться до 70 новых телевизионных программ

Правительство Чехии утвердило новый закон «О средствах массовой информации», одной из задач которого является создание необходимых…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL