Чешская ТВ-платформа в Гондурасе

IPTV является набором закрытых проприетарных теле-систем, которые используются операторами кабельных сетей, доставляющими видео с помощью защищенных IP-каналов. Потребительская модель и модель вещания в OTT существенно отличается: она открыта для любого субъекта-держателя прав, так как основана на существующей в сети модели, то есть издателем может стать как традиционная теле- или кинокомпания, так и любитель.

«Индустрия цифровых развлечений стремительно развивается, и потребители ищут привлекательные способы воспользоваться ее преимуществами с помощью оборудования, встроенного в современные устройства», - сказал Массон Алдана, главный операционный директор Cable Сolor, и добавил, что решения moTV «обеспечивают многоэкранный рабочий процесс и позволяют повысить доступность услуг оператора».

Гондурас стал первой страной Центральной Америки, на рынок которой вышла чешская фирма. В настоящее время рассматривается вопрос дальнейшей экспансии в другие государства региона.

«Мы всегда рады работать с компанией, которые работают на перспективу. Мы приняли вызов и предоставили гибридное решение на основе ATV-бокса, которое является инновационным для отрасли», - объяснил Радим Беневски, директор по продажам moTV. «У Cable Color теперь есть система, которая позволит им расширяться и расти быстрее, чем раньше, предоставляя услуги своим клиентам следующего поколения», - отметил он.