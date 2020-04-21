Чешская Tatrа сохраняет производство в прежних объемах

Производитель грузовых автомобилей сохраняет прежний объем выпускаемой продукции, заявил сайту Novinky.cz пресс-секретарь предприятия Андрей Чиртек. Никаких сокращений на данный момент не планируется.

«Определенные трудности возникли из-за несвоевременных поставок компонентов со стороны подрядчиков. В связи с этим мы изменили график работы на апрель, поменяв очередность проведения некоторых работ. Мы не зафиксировали ни одного случая отказа от заказа или его отсрочки», - сообщил далее Чиртек.

На заводе введены строгие санитарно-гигиенические правила, все работники оснащены защитными масками, сотрудники экономического отдела по возможности работают в режиме home office. Вход посторонним на завод запрещен.

Тatra Trucks специализируется на производстве серийных грузовых автомобилей и грузовиков на заказ. Около 80 процентов продукции идет на экспорт. Завод трудоустраивает 1000 человек, еще 600 работает в дочерней компании Tatra Metalurgie.