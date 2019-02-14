Чешская стеклозащита президента

Разработка Aurus Senat велась с 2012 года ФГУП «НАМИ» в рамках проекта «Кортеж» по созданию автомобилей представительского класса для поездок президента России. Впервые лимузин и седан были представлены широкой публике во время церемонии инаугурации президента России 7 мая 2018 года.

Реализация проекта автостекол для Aurus Senat началась в сентябре 2016 года, серийное производство, согласно плану, стартовало ровно два года спустя. Все поставляемые стекла – слоеные, с защитным покрытием. В том числе благодаря этому машина спасет пассажиров от стрелкового автоматического оружия, разрывов гранат и огня.

«Такие проекты, как производство стекла для правительственных лимузинов – особенные, так как при их реализации возрастает цена любой ошибки. Они также являются доказательством того, что мы можем быть очень гибкими, чтобы поставлять автостекла такого качества и в таком объеме, которые требуют от нас автопроизводители», - сказал генеральный директор AGC Automotive Czech Людек Стеклы.