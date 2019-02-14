Чешская стеклозащита президента

Тимур Кашапов
14-02-2019
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Дверные стекла чешской компании AGC Automotive Czech, которая является одной из ведущих фирм по производству автостекол в Европе, были установлены на российском автомобиле представительского класса Aurus Senat. Бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента России.

Первый зарубежный визит главы Российского государства, где использовался новый отечественный лимузин «Аурус» проекта «Кортеж», фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0Первый зарубежный визит главы Российского государства, где использовался новый отечественный лимузин «Аурус» проекта «Кортеж», фото: Kremlin.ru, CC BY 4.0 Разработка Aurus Senat велась с 2012 года ФГУП «НАМИ» в рамках проекта «Кортеж» по созданию автомобилей представительского класса для поездок президента России. Впервые лимузин и седан были представлены широкой публике во время церемонии инаугурации президента России 7 мая 2018 года.

Реализация проекта автостекол для Aurus Senat началась в сентябре 2016 года, серийное производство, согласно плану, стартовало ровно два года спустя. Все поставляемые стекла – слоеные, с защитным покрытием. В том числе благодаря этому машина спасет пассажиров от стрелкового автоматического оружия, разрывов гранат и огня.

«Такие проекты, как производство стекла для правительственных лимузинов – особенные, так как при их реализации возрастает цена любой ошибки. Они также являются доказательством того, что мы можем быть очень гибкими, чтобы поставлять автостекла такого качества и в таком объеме, которые требуют от нас автопроизводители», - сказал генеральный директор AGC Automotive Czech Людек Стеклы.

Тимур Кашапов
14-02-2019
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