Чешская разработка поможет в борьбе с новым типом коронавируса

Данный проект не является государственным, на его осуществление был объявлен сбор средств. Нужную сумму — 12 миллионов крон (около 440 тысяч евро) — удалось собрать менее чем за два дня. Как признаются организаторы проекта, они не ожидали такой поддержки. За первый день посредством официального сайта проекта donio.cz было собрано почти десять миллионов крон от семи тысяч человек. На второй день было собрано еще два миллиона, после чего сбор денег был закрыт, однако организаторам продолжают писать желающие помочь.

«Благодаря тому, какое огромное количество людей пожертвовало нам деньги и как быстро нам удалось собрать нужную сумму, наш проект привлек к себе внимание Министерства промышленности и торговли. Мы начали переговоры с ними в пятницу, 27 марта. Они выразили желание взять проект под свой патронат», — рассказал Павел Долежал, представитель агентства Keboola, одного из основателей проекта CoroVent.

Чем больше людей во всем мире заражено новом типом коронавируса, тем выше потребность в вентиляторах легких, способных поддерживать человека в критическом состоянии. По словам авторов проектов, странам ЕС необходимы десятки тысяч аппаратов ИВЛ, однако в сложившейся ситуации получить их крайне непросто. Ситуация настолько критична, что многие политики обращаются к крупным техническим компаниям с просьбой сменить профиль производства. На просьбу откликнулись такие международные холдинги, как Formula 1, производители автомобилей McLaren и Mercedes, компания по производству самолетов Airbus, а также фирма Siemens.

Организаторы и участники проекта по созданию нового типа ИВЛ утверждают, что эта модель обойдется лишь в 20% от цены классических вентиляторов легких. Обычная цена аппарата составляет около полумиллиона крон (18 400 евро), однако чешским ученым и инженерам удалось разработать модель, которая будет стоить лишь в 100 000 крон (3664 евро). На собранные деньги в ближайшее время будет изготовлено 100 аппаратов ИВЛ, которые бесплатно отправят в больницы, где сильнее всего ощущается нехватка техники. Впоследствии планируется изготовить еще 400 вентиляторов легких.