Чешская компьютерная программа AuresLab помогает российскому партнеру торговать автомобилями

Годовую лицензию на использование программы приобрел Trans Tech Servis, самый крупный торговец б/у машинами в Татарстане. Как сообщается, уже за первую неделю применения программы фирма смогла выкупить на 200 автомобилей больше, чем ранее. За базовую версию программы, упрощающей процесс оценки машин и позволяющей увеличить объемы продаж, Trans Tech Servis за 12 месяцев использования заплатит чешскому партнеру более 3 миллионов крон (117 тысяч евро). Контракт предусматривает возможность автоматического продления.

По поводу продажи лицензии на использование своей разработки AuresLab ведет и с еще одним российским торговцем автомобилями, на сей раз дислоцированным в Москве и Санкт-Петербурге – Inch Cape. В планах AAA Auto также продажа лицензии на аналитическую программу в Японию, ЮАР и Великобританию.