Чешская компания открыла в Турции производство медицинских масок

Чешская компания Respilon вместе с израильскими партнерами открыла в Турции производство медицинских масок из нановолокна с примесью оксида меди, которые способны задержать и уничтожить все виды вирусов.
Благодаря этому защитные маски можно использовать дольше, чем обычные. Если носить их по 3 часа в день, то срок годности защитного средства составляет одну неделю, сообщает чешское информагентство ЧТК.
Первые маски Respilon появятся на чешском рынке в середине апреля. Их стоимость составит от 200 до 315 крон, сообщила чешскому агентству ЧТК совладелец брненской фирмы Яна Зимова. Компания ведет переговоры также с чешским правительством.
Фирма со штаб-квартирой в Брно ранее поставляла свои нанотехнологические разработки китайским компаниям, выпускающим марлевые повязки и медицинские маски. После вспышки коронавируса и возникших на китайском рынке проблем с доступом к производственному материалу, фирма начала сотрудничать с израильскими партнерами.
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