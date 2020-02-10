Чешская и американская фирмы исследуют возможности строительства модульного реактора

Глава ČEZ Даниэль Бенеш считает, что небольшие модульные реакторы в будущем могут стать серьезной альтернативой сегодняшнему варианту АЭС. Поэтому то данное ответвление энергетики невозможно игнорировать. Перспективным, так как речь идет об инновациях в сфере энергетики, его считает также и министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Малые модульные ядерные реакторы считает «оптимальным решением в сфере строительства в Чехии новых ядерных блоков» чешский премьер Андрей Бабиш.

Энергетический гигант ČEZ уже длительное время ведет работу в сфере разработок такого вида реакторов. В планах фирмы серийное производство реакторов, которые могли бы устанавливаться непосредственно на территории производственных комплексов.

В Чехии модульными реакторами занимается «Института ядерных исследований Ржеж» (Ústav jaderného výzkumu ŘEŽ). В данном случае исследования возможностей строительства касаются реактора типа BWRX-300 мощностью 300 МВт, который считается более экономичным, чем реакторы иных конструкций.

В прошлом году чешский ČEZ подписал подобный меморандум также с компанией NuScalе.