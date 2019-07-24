Чешская фирма зальет светом подземную трассу в Масдар-Сити

Антон Каймаков
24-07-2019
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Lightway, фирма из пражского предместья, поставит 350 световодов для освещения подземной трассы, ведущей в экогород Масдар-Сити, строящейся в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоимость поставки не разглашается.

Иллюстративное фото: Joi Ito, CC BY 2.0 GenericИллюстративное фото: Joi Ito, CC BY 2.0 Generic Это уже не первый заказ, полученный компанией Lightway в ОАЭ. Чешские световоды, например, применены для освещения военных ангаров, где стоят истребители ВВС. Комплекс конюшен в Норидже в Восточной Англии, которыми владеют шейхи из Персидского залива, также освещаются при помощи чешских световодов фирмы Lightway.

Кроме упоминаемой компании в Объединенных Арабских Эмиратах, например, работает чешская фирма «Altron», занимающаяся созданием серверных центров. Ее заказчиком являются вооруженные подразделения ОАЭ. Свою продукцию в регион поставляет производитель современных больничных коек «Linet», а также дизайнерская и стекольная копания «Lasvit».

Антон Каймаков
24-07-2019
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