Чешская фирма зальет светом подземную трассу в Масдар-Сити

Это уже не первый заказ, полученный компанией Lightway в ОАЭ. Чешские световоды, например, применены для освещения военных ангаров, где стоят истребители ВВС. Комплекс конюшен в Норидже в Восточной Англии, которыми владеют шейхи из Персидского залива, также освещаются при помощи чешских световодов фирмы Lightway.

Кроме упоминаемой компании в Объединенных Арабских Эмиратах, например, работает чешская фирма «Altron», занимающаяся созданием серверных центров. Ее заказчиком являются вооруженные подразделения ОАЭ. Свою продукцию в регион поставляет производитель современных больничных коек «Linet», а также дизайнерская и стекольная копания «Lasvit».