Чешская энергия из отходов

Тимур Кашапов
10-01-2019
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Чешская компания Doosan Škoda Power получила контракт от швейцарской Hitachi Zosen Inova AG на поставку оборудования для крупнейшего мусоросжигательного завода в Турции и Европе. Перерабатывающая мощность проекта Istanbul WtE составит около миллиона тонн отходов в год.

Иллюстративное фото: Doosan Škoda PowerИллюстративное фото: Doosan Škoda Power Оператором мусоросжигательного завода станет муниципальная компания Istanbul İSTAÇ, объект будет построен рядом с недавно введенным в эксплуатацию стамбульским аэропортом, который после завершения строительства станет крупнейшим в мире.

«Турция исторически является успешным рынком для Doosan Škoda Power, поэтому мы рады принять участие в таком важном проекте в рамках формирующегося перспективного сегмента мусоросжигательных заводов в стране», - сказал Томаш Байер, менеджер Doosan Škoda Power, который курирует турецкое направление деятельности компании.

По его словам, Doosan Škoda Power поставит турбинный остров на базе модульной паровой турбины DST-S10 мощностью 85,8 МВт, генератор и другое оборудование. В рамках заказа чешская компания соберет оборудование и сдаст его в эксплуатацию.

Агрегаты будут отправлены в Стамбул осенью следующего года, предполагается, что мусоросжигательная установка начнет работу в 2021 году. После завершения строительства аэропорта турбина Doosan Škoda Power также будет служить когенерационной установкой, которая будет снабжать новый авиаузел горячей водой.

Тимур Кашапов
10-01-2019
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