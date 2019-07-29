Чешская древесина отправляется в Китай

Антон Каймаков
29-07-2019
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Чрезмерное размножение жуков-короедов в чешских лесах заставляет страну увеличивать объемы заготавливаемой древесины. Обычная норма Чехии – около 16 миллионов кубометров, однако, необходимость дополнительной вырубки зараженных лесных участков заставляет довести объемы заготовок в 2019 году до 50 миллионов кубометров.

Иллюстративное фото: Штепанка Будкова, Чешское радио - Радио ПрагаИллюстративное фото: Штепанка Будкова, Чешское радио - Радио Прага Отечественных перерабатывающих мощностей, чтобы справится с таким количеством поступающего леса, Чехии не хватает. Решением проблемы стали поставки в Китай, который вышел на третье место по закупкам чешской необработанной древесины. Первые позиции в этом отношении занимают Австрия и Германия. Это подтверждается данными «Чешского статистического управления».

За первые пять месяцев текущего года Китаю было продано 350 тысяч тонн леса, что в три раза больше, чем за тот же период 2018 года. Китайские закупочные фирмы приобретают древесину в массовом порядке, как со ссылкой на свой источник пишет ежедневник «Е15», не предъявляя строгих требований к качеству, требуя лишь соблюдения размеров бревен, чтобы они поместились в контейнеры. Предлагаемые китайской стороной закупочные цены на 15% превышают австрийские и немецкие, что выгодно для чешских лесозаготовительных фирм.

Антон Каймаков
29-07-2019
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