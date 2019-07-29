Чешская древесина отправляется в Китай

Отечественных перерабатывающих мощностей, чтобы справится с таким количеством поступающего леса, Чехии не хватает. Решением проблемы стали поставки в Китай, который вышел на третье место по закупкам чешской необработанной древесины. Первые позиции в этом отношении занимают Австрия и Германия. Это подтверждается данными «Чешского статистического управления».

За первые пять месяцев текущего года Китаю было продано 350 тысяч тонн леса, что в три раза больше, чем за тот же период 2018 года. Китайские закупочные фирмы приобретают древесину в массовом порядке, как со ссылкой на свой источник пишет ежедневник «Е15», не предъявляя строгих требований к качеству, требуя лишь соблюдения размеров бревен, чтобы они поместились в контейнеры. Предлагаемые китайской стороной закупочные цены на 15% превышают австрийские и немецкие, что выгодно для чешских лесозаготовительных фирм.