Чешская «Черная пятница» – игра на ажиотаже и манипуляции с ценами

К такому выводу пришел сайт по мониторингу цен Hlídač shopů. «Чешский покупатель привык приобретать товары по скидкам. Таким образом, продавцу сложно продать товар, на котором не указано, что он продается со скидкой», – отмечает один из основателей сайта Якуб Балада.

Политика взвинчивания цен для их последующего эффектного снижения действует не только в «Черную пятницу». В интернет-магазинах Alza.cz a Mall.cz Якуб Балада отмечает такой трюк как «Бестселлер дня» или «Находка дня». Например, газонокосилка, указанная как скидка одного дня, продавалась по той же цене и в последующие недели.

Некоторые магазины зазывают покупателей на распродажи «Черной пятницы», продавая со скидкой только товары, которые и так уже прошли уценку.

По данным исследования агентства Shoptet, крупные интернет-магазины Чехии 29 ноября снизили цены на товары в среднем на 35%, а скидки у более мелких торговцев составили всего около 16%, что значительно ниже, чем в западных странах.

По данным Ассоциации электронной торговли (APEK), за прошлую неделю в рамках кампании скидок, приуроченных к «Черной пятнице», чехи потратили в интернет-магазинах рекордные 4,2 миллиарда крон, что на 19% выше, чем годом ранее.