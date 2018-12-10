Чешская аптечная фирма выходит на румынский рынок

Антон Каймаков
10-12-2018
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Чешская компания «Pilulka Lékárny a.s.» братьев Мартина и Петра Каса, владеющая в Чехии и Словакии сетью аптек, решила обосноваться также и на рынке Румыни. В стране начнет свою работу соответствующий аптечный интернет-портал.

Фото: PixabayФото: Pixabay

Подготовка к вступлению на румынский рынок продолжалась в течение 2 лет. Как заявил совладелец компании Мартин Каса, фирма «Pilulka» лелеет надежду занять на румынском рынке в своем сегменте первое место. В 2019 году, как заявлено в опубликованном сообщении для прессы, фирма планирует продолжить расширение поля своей деятельности и в других странах. В проекте внедрение на рынок Австрии, Германии и Нидерландов. В завершающемся году аптечная компания рассчитывает благодаря on-line продаже лекарств по показателям оборота добраться до уровня 700 миллионов крон (27 млн евро). Общие же показатели за весь 2018 год, включая стационарные аптеки, должен составить 2 миллиарда крон (77 млн евро).

Антон Каймаков
10-12-2018
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