Чешская аптечная фирма выходит на румынский рынок

Подготовка к вступлению на румынский рынок продолжалась в течение 2 лет. Как заявил совладелец компании Мартин Каса, фирма «Pilulka» лелеет надежду занять на румынском рынке в своем сегменте первое место. В 2019 году, как заявлено в опубликованном сообщении для прессы, фирма планирует продолжить расширение поля своей деятельности и в других странах. В проекте внедрение на рынок Австрии, Германии и Нидерландов. В завершающемся году аптечная компания рассчитывает благодаря on-line продаже лекарств по показателям оборота добраться до уровня 700 миллионов крон (27 млн евро). Общие же показатели за весь 2018 год, включая стационарные аптеки, должен составить 2 миллиарда крон (77 млн евро).