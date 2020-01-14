Чем обернется для Чехии договор Праги о партнерстве с Тайбэем?

В таком духе прокомментировали расторжение договора в одностороннем порядке, к которому прибегла администрация Шанхая, Экономическая палата Чехии и Чешско-китайская смешанная палата взаимного сотрудничества.

В Чехию ежегодно приезжает свыше 600000 туристов из Поднебесной

"Большинство проводят здесь в среднем два с половиной дня, причем превалируют среди них именно те, кто приежает в Прагу. У китайцев может появиться чувство, что они здесь не являются желанными, что может подтолкнуть их избегать посещения чешской столицы. Предпринятые пражскими градоначальниками меры так могут оказать неблагоприятное влияние на торговцев и компании в сфере туризма, что в конечном итоге обернется и снижением общего объема налогов в стране",

- указал в интервью ЧТК пресс-секретарь Экономической палаты ЧР Мирослав Диро.

"Сотрудничество между Чехией и Китаем построено на личной дружбе лидеров этих стран"

По мнению президента Чешско-китайской смешанной палаты взаимного сотрудничества Ярослава Тврдика, «Чехия глазами Китая из-за мер, принятых чешскими оппозиционными или региональными политиками превратилась в проблематичного партнера, что наносит ущерб чешским интересам».

Как подчеркнул Тврдик, «сотрудничество между обеими странами построено исключительно на личной дружбе президента ЧР Милоша Земана и лидера Китая. Если в чешско-китайских отношениях исчезнет этот охранный фактор, появится реальная угроза - отсутствие на долгие годы отношений между ЧР и КНР. Это станет для чешских компаний в Китае огромной проблемой».

При этом Милош Земан недавно сообщил, что отменил свой запланированный визит в Китай, где в апреле состоится китайско-европейский форум 17+1. Президент объяснил свое решение тем, что КНР не выполнил своих инвестиционных обещаний. Вместо чешского президента в Поднебесную может поехать вице-премьер Ян Гамачек.

Большинство "Шкод" продают в Китае

Часть своей продукции для китайского рынка в Шанхае сегодня производит, например, Škoda Auto, именно здесь продается большинство собранных на ее предприятиях автомобилей.

«Сотрудничество с Шанхаем до сих пор не играло существенной роли для Праги, однако в будущем столица Чехии не будет ему препятствовать. Сотрудничество Праги и тайваньского Тайбэя в настоящее время является более значимым», - сообщил мэр столицы Чешской Республики Зденек Гржиб агентству ČTK, комментируя расторжение договора о партнерстве Праги и Шанхая в одностороннем порядке.

Министерство иностранных дел Чехии пока не информировано о возможных ответных мерах со стороны Шанхая.

«Реальных результатов прекращения контактов со стороны Шанхая нам придется подождать. В силе, тем не менее, остается то, что решение о конкретном партнерстве между городами зависит от демократически избранных муниципальных политиков. Цель Чешской Республики – продвижение своих экономических интересов среди всех партнеров», - отметил глава МИД ЧР Томаш Петршичек в пресс-релизе для агентства ČTK.

Прага в 2019 году аннулировала договор о партнерстве с Пекином в результате спора об исключении из документа строк о единстве Китая.