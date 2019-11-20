ČEZ примет участие в добыче лития в Циновце

Сделка предполагает приобретение государственной компанией ČEZ 51-процентного пая в фирме Geomet, которая владеет лицензией на добычу, за 34 миллиона евро (870 миллионов крон). Geomet является чешской дочерней компанией EMH.

«Мы очень рады тому, что нам удалось завершить очередной этап переговоров с ČEZ по развитию проекта Циновец», - заявил исполнительный директор EMH Кейт Кафлэн.

Литий является, кроме прочего, одним из главных компонентов при производстве электрических аккумуляторов. В связи с предполагаемым бумом производства электрокаров ожидается и растущий спрос на литий – в горизонте до 2025 года - в три раза, сообщили представители ČEZ.

По предварительным анализам, в Чехии находятся три процента мировых залежей лития. Местрождение в Циновце является крупнейшим своего рода в Европе.