ČEZ модернизирует ГЭС Слапы

Работы по модернизации будут проводиться на одной из трех гидротурбин, благодаря чему объем произведенной электроэнергии увеличится, предположительно, на 5 %, то есть на 10 гигаватт-часов /год, а само производство станет более экологичным. Кроме замены турбины запланирована также реконструкция генератора. Высокая степень автоматизации производства позволяет снижать и количество работников: во время введения Слап в эксплуатацию, ГЭС обслуживало 80 человек, в настоящее время их – 14.

Тем не менее, по словам Штепана Халупы, директора чешской Палаты возобновляемых источников энергии, крупные гидроэлектростанции уже начинают достигать своих пределов. Их больше негде строить, к тому же они в высокой степени зависимы от погодных и климатических условий.

Слапы – вторая по величине электростанция так называемого Влтавского каскада. Общая установленная мощность ГЭС составляет 144 мегаватт. В прошлом году на станции было произведено 194 гигаватт-часов электроэнергии. Слапы снабжают электричеством около 80 тысяч семей.