Цены на жилье в Чехии достигли своего потолка, но не в Праге

Савелий Невзоров
23-11-2018
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Резкий рост цен на жилье, случившийся в Чехии в последние годы прекратился, или, по крайней мере, замедлился. Цены на рынке недвижимости достигли уровня, когда продавцы не желают снижать цену, а покупатели, в свою очередь, не могут себе позволить приобретать квартиры и дома.

Фото: Кристина Макова, Чешское радиоФото: Кристина Макова, Чешское радио

Представитель Reality.iDNES.cz. Петр Маковски считает, что цены на недвижимость в Чехии достигли потолка, так как стоимость аренды и покупки жилья увеличивается несопоставимо быстрее, нежели зарплаты населения.

В различных регионах Чехии было зафиксировано снижение темпов роста цен. Даже в Праге, которая известна самой дорогой стоимостью жилья во всей Чехии, можно увидеть, что в последние месяцы темпы роста цен на недвижимость немного снизились. Однако нет оснований полагать, что стоимость жилья в столице начнет падать. Чешская столица является исключением и эксперты уверены, что в отличие от менее богатых регионов, возможность для роста цен на недвижимость в Праге существует.

Савелий Невзоров
23-11-2018
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