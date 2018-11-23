Цены на жилье в Чехии достигли своего потолка, но не в Праге

Представитель Reality.iDNES.cz. Петр Маковски считает, что цены на недвижимость в Чехии достигли потолка, так как стоимость аренды и покупки жилья увеличивается несопоставимо быстрее, нежели зарплаты населения.

В различных регионах Чехии было зафиксировано снижение темпов роста цен. Даже в Праге, которая известна самой дорогой стоимостью жилья во всей Чехии, можно увидеть, что в последние месяцы темпы роста цен на недвижимость немного снизились. Однако нет оснований полагать, что стоимость жилья в столице начнет падать. Чешская столица является исключением и эксперты уверены, что в отличие от менее богатых регионов, возможность для роста цен на недвижимость в Праге существует.