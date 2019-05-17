Цены на овощи продолжают расти

Стоимость овощеводческой продукции в межгодовом сравнении подскочила на треть. Главными причинами неблагоприятного тренда эксперты считают прошлогоднюю засуху и низкий урожай.

Килограмм лука в чешских супермаркетах стоит около 37 крон/кг (1,48 евро/кг), цена на картофель увеличилась до 30 крон/кг (1,2 евро/кг).

«Во всей Европе в прошлом году стояла неожиданно жаркая и сухая погода, которая значительно сказалась на объемах урожая. Многие сельскохозяйственные площади не оснащены системами орошения и полива», - сообщил «Чешскому Радио» глава Союза овощеводов Чехии и Моравии Петр Ганка.

В прошлом году аграрии собрали на 20 процентов овощеводческой продукции меньше, чем в 2017 году. «До тех пор, пока не будет собран новый урожай, цены будут оставаться высокими», - подтверждает экономист Штепан Кршечек.